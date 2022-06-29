AgroShow Eurasia, 7-10 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - TÜYAP tarafından Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenecek AgroShow Eurasia Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı, 7-10 Aralık 2022'de İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Tarım makineleri ve teknolojileri sektöründe tamamen yabancı müşterilere odaklanan Türkiye'nin ilk B2B fuarı AgroShow Eurasia'nın, sektörün küresel firmalarını içinde barındıran marka bir fuar olması hedefleniyor. Fuar, yurt içi ve dışından sektör oyuncularını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Fuarın ziyaretçi profilinde yurt dışından potansiyel distribütör adayları, büyük çiftçiler, müteahhitler, ortak makine parkı olan kooperatifler, yakın zamanda yatırım planlayan profesyonel ziyaretçiler, tarım makinesi alımı yapan devlet kurumları, çiftçi örgütleri, tarım makineleri sanayicileri ve profesyonel yöneticiler, tarım makineleri dış ticaret şirketleri, araştırmacılar ve akademisyenler yer alıyor.

Perakende alım yapan yurt içi ziyaretçiler yerine profesyonel uluslararası ziyaretçilere odaklanan fuar için uluslararası mecralarda dijital ve geleneksel yöntemlerin kullanıldığı tanıtımlara başlandı.

4 gün sürecek fuarda katılımcı firmalar, sergi, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütebilecek.

- Fuarın pazarlanmasında odakta yer alan ülkeler

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, TARMAKBİR ile yıllara dayanan güçlü iş birliklerini bir adım daha ileri taşıyacak olan AgroShow Eurasia fuarını düzenleyecek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yoğun tarım makinesi ithalatı yapan ama sektörümüzün yeterli pazar payı alamadığı ülkeler, geleneksel pazarlarımız, komşu ülkeler ve Balkanlar başta olmak üzere yakın coğrafyamız, tarımın giderek daha fazla önem kazandığı Afrika kıtası, Türk Cumhuriyetleri, son dönem gelişmeleri nedeniyle nihai ürün, aksam ve parça odağında Uzak Doğu yerine Türkiye'yi tedarikçi listesine alan AB ülkeleri fuarın pazarlanmasında odağımızda yer alıyor ve bu kapsamda tanıtım çalışmalarımız bir süredir devam ediyor. Türkiye'nin ilk B2B tarım fuarının Avrasya coğrafyasına yeni bir vizyon kazandıracağına ve ülkemizin tarım makineleri ihracatına önemli bir katkı sunacağına inancımız tam."

- "Sektör, rotasını alternatifsiz bir şekilde ihracata çevirmiş durumda"

TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal da sektörün 600 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine sunduğu katkıya dikkati çekti.

Önül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019 yılında ilk kez 1 milyar dolar ihracat barajını aşan ve dünya sıralamasında 16'ncı sıraya yükselen tarım makinaları endüstrimiz, 2021 sıralamasında 15'inci sıraya yükselmiş olmakla birlikte hedeflediği ilk 10 için 2,5 milyar dolar bandına yaklaşmak durumunda. 2021 yılında 1,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiren sektörümüz, küresel pazarların en azından şimdilik durağan bir seyir izlemesi nedeniyle 2022 yılının ilk aylarında ihracatını artırmış olmasına rağmen arzu ettiğimiz ivmeyi gerçekleştiremedi.

Resmi verilere göre, ihracatını ilk 5 ayda sadece yüzde 3 artıran sektör, iç pazarda özellikle ekipman segmentinde etkisi daha fazla hissedilen daralma sonucu rotasını alternatifsiz bir şekilde ihracata çevirmiş durumda. Tabii yaşanan bu daralma bize özgü de değil. Örneğin, Avrupa'da tarım makineleri endüstrisi için genel iş ortamı endeksi yılbaşından bu yana devam eden düşme eğilimini sürdürüyor. Tedarikçi tarafındaki fiyat artışları ve arzda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Avrupa'da şirketlerin yüzde 40'ı içinde bulunduğumuz dönemde üretimlerini geçici olarak durdurmaya başladı. Aslında bu geçici durmalar, tedarik zincirindeki bozulmalar sizlerin de bildiği üzere salgının başından beri süregelen bir konu. Bu sorunlar kısmen ve zaman zaman bizde yaşansa da bu noktada onlara göre çok daha iyi bir noktada olduğumuz söylenebilir. Bu fırsatı kazanca dönüştürmemiz için de daha fazla alıcıya ulaşmamız gerekiyor ve bu kapsamda AgroShow Eurasia Fuarı'nı bir fırsat olarak görüyoruz."

Önal, tüm tarım profesyonellerini şimdiden fuara davet ettiklerini bildirdi.

- Fuar, ihracat hacmini artırmak isteyen firmalar için yüksek bir potansiyel barındırıyor

AgroShow Eurasia, dünyada tarımsal teknolojiler alanında tamamen yabancı müşterilere odaklanan ilk B2B fuar olarak ticari ilişkilerini geliştirmek, ihracat hacmini artırmak isteyen firmalar için yüksek bir potansiyel barındırıyor.

Sergilenecek olan tarım makineleri, sera teknolojileri, sektörel start-up'ların yanı sıra fuarın dikkati çeken bir diğer yanı sektörün yan sanayisini de bir bütün olarak kapsaması. Boya, motor yağı gibi kullanım ve sarf malzemelerinden cıvata, zincir, kayış-kasnak gibi genel yedek parçalara, test ve belgelendirme hizmetlerinden otomasyon sistemlerine kadar tarım makinelerine dair her şey profesyonel ziyaretçiler tarafından gözlemlenebilecek.