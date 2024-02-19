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Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu hakkında olay iddia! ''Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorsa ben de bayan Ahmet'im''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.02.2024 08:33 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup etti. Mücadele boyunca Ankaragücü'nün kötü oyun oynaması tecrübeli yorumcu Ahmet Çakar'ın hedefinde yer aldı. Başkent temsilcisinin çalıştırıcısı Emre Belözoğlu'nu sert bir dille eleştiren Çakar'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ankaragücü'nün Galatasaray mağlubiyeti sonrası Ahmet Çakar'dan olay yaratan bir iddia ortaya atıldı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemediğini ifade eden Ahmet Çakar'ın sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

Canlı Skor

"EMRE BELÖZOĞLU UTANMALISIN"

"EMRE BELÖZOĞLU UTANMALISIN"

"Emre Belözoğlu utanmalısın. İlhan Palut ile gurur duyuyorum."

"İKİ FARKLI DEPLASMAN OYNANDI"

"İKİ FARKLI DEPLASMAN OYNANDI"

"Şampiyonluğa oynayan takımlar iki farklı deplasman oynadı. Biri Rize, diğeri Ankara... Bunu tüm spor kamuoyuna soruyorum!"

"SİZDE BİR ŞEY UYANDIRDI MI?"

"SİZDE BİR ŞEY UYANDIRDI MI?"

"İki takım da kaybetti. Biri 3-1, diğeri 3-0... Futbolcuların ve kenardaki yönetimin motivasyonu sizde bir şey uyandırdı mı?"

"TAKIM TARİHİNDE 3 BÜYÜKLERE KARŞI..."

"TAKIM TARİHİNDE 3 BÜYÜKLERE KARŞI..."

"Rize ısırıyordu, çıkıyordu mücadele ediyordu belki de maçı kaybetmeyeceklerdi. Bugün Ankaragücü'nü seyrettim, takım tarihinde 3 büyüklere karşı ilk defa bu geceki gibi pamuk gibi oynadıklarını gördüm."

"EMRE BELÖZOĞLU'NA BAKIYORUM...''

"EMRE BELÖZOĞLU'NA BAKIYORUM...''

"Kenarda Emre Belözoğlu'na bakıyorum, sanki anaokuluna yeni atanmış bir öğretmen gibi, çocukları kırmamak için sakin duruyor."

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