Ahmet Çakar'dan Emre Belözoğlu hakkında olay iddia! ''Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorsa ben de bayan Ahmet'im''

Ankaragücü'nün Galatasaray mağlubiyeti sonrası Ahmet Çakar'dan olay yaratan bir iddia ortaya atıldı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemediğini ifade eden Ahmet Çakar'ın sözleri sosyal medyaya damga vurdu.
"Emre Belözoğlu utanmalısın. İlhan Palut ile gurur duyuyorum."
"Şampiyonluğa oynayan takımlar iki farklı deplasman oynadı. Biri Rize, diğeri Ankara... Bunu tüm spor kamuoyuna soruyorum!"
"İki takım da kaybetti. Biri 3-1, diğeri 3-0... Futbolcuların ve kenardaki yönetimin motivasyonu sizde bir şey uyandırdı mı?"
"Rize ısırıyordu, çıkıyordu mücadele ediyordu belki de maçı kaybetmeyeceklerdi. Bugün Ankaragücü'nü seyrettim, takım tarihinde 3 büyüklere karşı ilk defa bu geceki gibi pamuk gibi oynadıklarını gördüm."
"Kenarda Emre Belözoğlu'na bakıyorum, sanki anaokuluna yeni atanmış bir öğretmen gibi, çocukları kırmamak için sakin duruyor."