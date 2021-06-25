Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'i paylaştı! Yeni imajı olay oldu

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor. Ahu Tuğba kızının yeni imajını takipçileriyle paylaştı.
Yeşilçam'ın ünlü kadın oyuncuları arasında yer alan Tuğba paylaşımına "En nihayet çocukluk hayalini gerçekleştirdin. Saçlarını kızıl yaptın benim yeşil gözlü güzel kızım" notunu düştü.
Anjelik Calvin'in bu pozunu görenler Tuğba'ya yorum yağdırdı. Herkes genç kızı annesine benzetti.
Florida’daki Everglades University’nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik bir süredir polis.
İşte Ahu Tuğba ve kızı gibi merak edilen ünlüler ve çocukları...
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