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Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'i paylaştı! Yeni imajı olay oldu

25.06.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'a damga vuran oyuncu Ahu Tuğba Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını paylaştı. Anjelik Calvin, annesine benzerliğiyle beğeni topladı.

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor. Ahu Tuğba kızının yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Yeşilçam'ın ünlü kadın oyuncuları arasında yer alan Tuğba paylaşımına "En nihayet çocukluk hayalini gerçekleştirdin. Saçlarını kızıl yaptın benim yeşil gözlü güzel kızım" notunu düştü.

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Anjelik Calvin'in bu pozunu görenler Tuğba'ya yorum yağdırdı. Herkes genç kızı annesine benzetti.

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Florida’daki Everglades University’nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik bir süredir polis.

İşte Ahu Tuğba ve kızı gibi merak edilen ünlüler ve çocukları...

Ünlülerin çocukları

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Murat Övüç ve oğlu.
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