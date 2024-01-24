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  4. Aile dizisindeki masaj sahnesi gündem yarattı! Devin'in Aslan'a o tepkisi olay oldu: "Bana herkes gibi yapmıyorsun"

Aile dizisindeki masaj sahnesi gündem yarattı! Devin'in Aslan'a o tepkisi olay oldu: "Bana herkes gibi yapmıyorsun"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 10:23 | Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisi dün akşam ekranlara geldi. Dizide hamilelik eğitimine katılan Devin ve Aslan arasındaki diyalog gündem oldu. Aslan Devin'e masaj yaptı. Devin'in tepkisi gündem oldu.

Aile dizisi son bölümüyle yine çok konuşuldu. Devin ve Aslan arasında geçen diyalog gündem oldu.

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MASAJ YAPTIĞI SAHNE ÇOK KONUŞULDU

Show Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Aile salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Her bölümü olay olan dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Aslan ve Devin karakterlerinin her sahnesi çok konuşuluyor.

Geçen sene 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisindeki performanslarıyla En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi olmuştu.

30. bölümde final yapacağı söylenen Aile dizisi dün akşam 29. bölümüyle ekrana geldi. 

Son bölümde hamilelik eğitimine katılan Devin ve Aslan arasındaki diyalog gündem oldu. Devin'e masaj yapan Aslan, bi' başka masaj yapınca Devin'in tepkisi gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aile dizisi Kıvanç Tatlıtuğ
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