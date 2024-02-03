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Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi! "Bu kadar mı benzemez"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 09:57 | Son Güncelleme:
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Son olarak Aile dizisinde karşımıza çıkan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ son paylaşımıyla gündem oldu. Abisiyle karesini sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuya yorum yağdı. Abi ve kardeşin alakasızlığı ise görenleri şaşırttı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarıyor.

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ABİSİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu'daki Behlül rolüyle hafızalara kazındı. Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık konuşuluyor.

Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan 40 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un 1 yaşında Kurt Efe adında bir çocuğu var.

Yakışıklı oyuncunun ailesi de en az kendi hayatı kadar merak ediliyor. Adanalı bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un 5 kardeşi var. Tatlıtuğ'un kardeşlerinin isimleri ise Melisa Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, İpek Tatlıtuğ ve Tugay Tatlıtuğ...

Oyuncu son olarak 4,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından abisi Cem Tatlıtuğ ile çekilmiş bir karesini paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Oyuncunun paylaşımına "Ailenin bütün yakışıklılık rızkını bu yemiş", "Abi yüreği ya allahım benden al ona ver demiş", "Kurban olduğum rabbim bu mu?", " Bu kadar mı benzemez" gibi yorumlar yapıldı.

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