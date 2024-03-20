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  4. Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya Tokyo pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bir bakan bir daha baktı

Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya Tokyo pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 09:42
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Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu yakın arkadaşı Burcum Baygut ile Tokyo'ya gitti. Ünlü oyuncunun Tokyo pozlarına beğeni yağdı.

Kusursuz fiziği, güzelliği ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

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POZLARI OLAY OLDU

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya şimdi de yakın arkadaşı Burcum Baygut ile Tokyo'ya gitti.
Sarıkaya, Tokyo'da verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Başına bandana takan Serenay Sarıkaya siyah ceket ve pantolon kombinini kırmızı topuklu ayakkabıları ile tamamladı. Sarıkaya'nın iddalı tarzı takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Tarzına bayıldım', 'Aşk kadınsın' gibi yorumlar yapıldı.
Son dönemde Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilen Sarıkaya, sosyal medyada aşk iddialarını güçlendiren bir hamlede bulunmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ karakteri
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