Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya Tokyo pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bir bakan bir daha baktı

Kusursuz fiziği, güzelliği ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde izleyicisinin karşısına çıkmıştı.
POZLARI OLAY OLDU
Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya şimdi de yakın arkadaşı Burcum Baygut ile Tokyo'ya gitti.
Sarıkaya, Tokyo'da verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Başına bandana takan Serenay Sarıkaya siyah ceket ve pantolon kombinini kırmızı topuklu ayakkabıları ile tamamladı. Sarıkaya'nın iddalı tarzı takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Tarzına bayıldım', 'Aşk kadınsın' gibi yorumlar yapıldı.
Son dönemde Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilen Sarıkaya, sosyal medyada aşk iddialarını güçlendiren bir hamlede bulunmuştu.