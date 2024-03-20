Hayat Bilgisi'nin Gamze'si İpek Erdem 4 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü! Son hali herkesi şaşırttı

2003-2006 yılları arasında yayınlanan bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan, bir süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem 4 yıl önce ülkeyi terk etmişti.
SON HALİNE YORUM YAĞDI
ÜLKEYE GERİ DÖNDÜ
Uzun zamandır Paris'te yaşayan güzel oyuncu ülkeye geri döndü. Erdem; '2018 yılından itibaren bana yurt dışından teklifler gelmeye başladı, orada sanat yönetmenliğine kadar ilerledim, Paris'te de ortalık biraz karışıktı, grevler falan vardı. 4 yılın ardından en iyi yerin burası olduğunu anladım, deneyimledim ve buraya geri geldim.' ifadelerini kullandı.
Şimdilerde 40 yaşında olan İpek Erdem kısa saçları ile dikkat çekti.
Ünlü ismin son haline sosyal medyada; 'Hala çok güzel', 'Yıllar yaramış', 'Nasıl güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.
İpek Erdem eski futbolcu, teknik direktör Haluk Erdem ve desinatör, işletmeci Emine Akbaş'ın kızı olarak dünyaya geldi.
Yedi yaşında ilk gittiği tiyatro oyununda oyuncu olmaya karar veren İpek Erdem, 1995 yılında Bursa Belediye Konservatuvarı'ında Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.