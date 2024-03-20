Hayat Bilgisi'nin Gamze'si İpek Erdem 4 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü! Son hali herkesi şaşırttı

2003-2006 yılları arasında yayınlanan bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan, bir süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem 4 yıl önce ülkeyi terk etmişti.

ÜLKEYE GERİ DÖNDÜ

Uzun zamandır Paris'te yaşayan güzel oyuncu ülkeye geri döndü. Erdem; '2018 yılından itibaren bana yurt dışından teklifler gelmeye başladı, orada sanat yönetmenliğine kadar ilerledim, Paris'te de ortalık biraz karışıktı, grevler falan vardı. 4 yılın ardından en iyi yerin burası olduğunu anladım, deneyimledim ve buraya geri geldim.' ifadelerini kullandı.