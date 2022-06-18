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Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendi

18.06.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendi

Kastamonu'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, iş için Kastamonu'dan Pınarbaşı ilçesine gitmek üzere otomobiliyle perşembe günü yola çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Selim Topçuoğlu'nun ailesinin, cuma günü jandarmaya kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerinin Topçuoğlu'na ulaşmak için çalışma başlattığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"JASAT ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kameraları üzerinde inceleme ve araştırma yaparak kaybolan kişiye ait aracın yerini tespit etmeye çalıştı. 37 LE 419 plakalı otomobilin en son Pınarbaşı ilçe çıkışından Azdavay ilçesi istikametine doğru seyir halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine bu kişinin trafik kazası yapmış olabileceği düşünülerek Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, iz takip ile arama kurtarma köpekleri ve asayiş timlerince Pınarbaşı-Azdavay kara yolunda karadan, dronla da havadan geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Otomobil, Azdavay ilçesi Suğla Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda kara yolundan yaklaşık 25 metre aşağıda ağaç ve çalılıkların içinde devrilmiş vaziyette bulundu."

Açıklamada, baygın haldeki yaralı Topçuoğlu'nun jandarma ekiplerince yapılan ilk yardımın ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendi

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendi

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendi

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendi

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendi

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendi

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendi

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazası geçirdiği belirlendi

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