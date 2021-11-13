YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Aizanoi Antik Kenti kazısında kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı

Aizanoi Antik Kenti kazısında kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı

13.11.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazı koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Coşkun: - "Kazılar esnasında dükkanın birinin içinden binlerce kemik parçası çıktı. Buradan anladığımız üzere Roma döneminde Aizanoi'de yerel bir kemik atölyesi vardı. Hem imalathane hem de satış yeri olarak hizmet veriyordu. İşlenmiş kemik eserler arasında çoğunlukla kadınların kullandığı saç iğneleri, kaşık gibi eserlerle karşılaştık" - "Diğer dükkanın kazısı esnasında çok sayıda sağlam ve kırık halde antik dönemin aydınlatma gereçleri olan kandillerle karşılaştık" - "Her iki dükkandan ortaya çıkarılan bulgular bize Aizanoi'de yerel olarak üretim yapıldığını gösteriyor"

MUHARREM CİN - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin "agora" olarak adlandırılan çarşısında, kemik işlenen bir atölye ve kandil satışı yapılan bir dükkana ait olduğu düşünülen bulgulara ulaşıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan antik kentteki kazılar, Kütahya Müze Müdürlüğünce sürdürülüyor.

Kazı koordinatörü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, AA muhabirine, daha önce hiç kazı yapılmamış alanlarda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu sene en önemli kazı çalışmalarının "agora"da (çarşı) yürütüldüğünü anlatan Coşkun, "Agoranın iki farklı kanadında, avlusunu çevreleyen dükkanların olduğu kısımlarda çalışmalar sürdürdük. Bu çalışmalar esnasında agoranın güney ve batı kanadındaki sütunlu galeriler açığa çıkartılmaya başlandı. Sütunlu galerinin arkasında 4 dükkanı açığa çıkarmayı başardık. Dükkanların duvarları çok yüksek korunmamış olsa da iki dükkanın tabanı iyi korunmuş vaziyette. Taban pişmiş toprak ve taban tuğlalarıyla döşenmiş." dedi.

- "Hayvan kemikleri işleniyordu"

Coşkun, çalışmalarda antik kentteki ticaret ve sosyal yaşama ışık tutacak önemli bulgulara ulaştıklarını belirtti.

Ortaya çıkarılan dükkanların ikisinin tespitini yapabildiklerini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"İki dükkanın ne olduğunu tespit ettik. Bunlar bize şunu gösterdi. Kazılar esnasında dükkanın birinin içinden binlerce kemik parçası çıktı. Bunlardan çoğunluğu büyükbaş hayvanlara ait kemiklerdi. Bu parçaların bir kısmı hiç işlenmemiş halde, ham madde olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Bir grubu işlenmeye başlamış, yarım işlenmiş ve bitirilmemiş. Bir grubu ise işlenmiş ve bir eser haline gelmiş vaziyetteydi. Buradan anladığımız üzere Roma döneminde Aizanoi'de yerel bir kemik atölyesi vardı ve agorada bulunuyordu. Hem imalathane hem de satış yeri olarak hizmet veriyordu. İşlenmiş kemik eserler arasında çoğunlukla kadınların saç iğneleri, kaşık gibi eserlerle karşılaştık."

- "Dükkanda kandil ve kandil yağı satıldığına dair bulgular ortaya çıktı"

İkinci dükkanın ise kandil ve kandil yağı dükkanı olduğunu dile getiren Coşkun, şöyle devam etti:

"Diğer dükkanın kazısı esnasında çok sayıda sağlam ve kırık halde antik dönemin aydınlatma gereçleri olan kandillerle karşılaştık. Bu kandillerin sağlam olanlarının büyük kısmının kullanıldığını anlayabiliyoruz. Bu durum ise bize burada sadece kandil satılmadığını, aynı zamanda o dönemde kandillerin içine yağ konulup yakıldığını gösteriyor. Burada kandil yağının da satıldığına işaret ediyor. Her iki dükkandan ortaya çıkarılan bulgular bize Aizanoi'de yerel olarak üretim yapıldığını gösteriyor. Roma döneminde Aizanoi'nin önemli üretim faaliyetlerinin yapıldığını tespit etmemiz bizim için önemli bir bulgu."

Prof. Dr. Gökhan Coşkun, ortaya çıkarılan alanları turizme kazandırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Aizanoi Antik Kenti kazısında kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı

- Kazı koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Coşkun: - "Kazılar esnasında dükkanın birinin içinden binlerce kemik parçası çıktı. Buradan anladığımız üzere Roma döneminde Aizanoi'de yerel bir kemik atölyesi vardı. Hem imalathane hem de satış yeri olarak hizmet ver

Aizanoi Antik Kenti kazısında kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı

Aizanoi Antik Kenti kazısında kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı

Aizanoi Antik Kenti kazısında kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı

Aizanoi Antik Kenti kazısında kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı

Aizanoi Antik Kenti kazısında kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı

Aizanoi Antik Kenti kazısında kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı

Aizanoi Antik Kenti kazısında kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı

Aizanoi Antik Kenti kazısında kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı

Aizanoi Antik Kenti kazısında kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı

Aizanoi Antik Kenti kazısında kemik atölyesi ve kandil dükkanı kalıntıları ortaya çıkarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 13 Kasım Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:34
Öğle
12:49
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:15

Kütahya Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cumartesi

Kütahya Eczanesi
Merkez
Sezen Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Selçuk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.