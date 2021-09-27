Ajax Beşiktaş maçı ne zaman? Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ve Ajax'ın yapacağı karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Benoit Bastien'in yöneteceği maçın hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılıyor. Peki Ajax Beşiktaş maçı ne zaman?

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ajax-Beşiktaş maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İlk maçını sahasında kaybetmiş olan Beşiktaş, bu maçtan puan ya da puanlar alarak evine dönmek istiyor.

Hollanda'nın başkenti olan Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak olan karşılaşmada, Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.

İlgiyle takip edilen maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.