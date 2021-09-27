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Ajax Beşiktaş maçı ne zaman? Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda?

27.09.2021 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax takımıyla yapacağı karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Peki Ajax Beşiktaş maçı ne zaman? Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Beşiktaş ve Ajax'ın yapacağı karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Benoit Bastien'in yöneteceği maçın hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılıyor. Peki Ajax Beşiktaş maçı ne zaman?

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ajax-Beşiktaş maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İlk maçını sahasında kaybetmiş olan Beşiktaş, bu maçtan puan ya da puanlar alarak evine dönmek istiyor.
Hollanda'nın başkenti olan Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak olan karşılaşmada, Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.
İlgiyle takip edilen maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.
Karşılaşma, Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı şekilde yayınlanacak.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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