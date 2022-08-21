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Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

21.08.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Trabzonspor'dan Hollanda'nın Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün altyapısından yetişerek Ajax'a transfer olan Kaplan'ın, akademiyi ziyaret ederek sporcularla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Ahmetcan, Altyapı Koordinatörümüz Hamit Cihan ve genç sporcularla vedalaştı. Altyapı Koordinatörümüz Cihan da Ahmetcan Kaplan'ı tebrik ederek kariyerinde başarılar diledi." ifadesine yer verildi.

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

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