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Ajda Pekkan’ın Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çiftiyle pozu olay! "Filtre sağ olsun Sedef'ten genç"

27.09.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ajda Pekkan’ın son hali yine sosyal medyayı salladı. Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çiftinin Ajda Pekkan ile pozunda Pekkan'ı görenler şoke oldu. Ajda Pekkan'ın görüntüsüne yorum yağarken ünlü şarkıcının filtresiz hali de ortaya çıktı.

Bursa'da konser veren 76 yaşındaki Pekkan geceye şıklığı ve güzelliğiyle damga vurdu. Siyah bir elbiseyle sahneye çıkan ve geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Süperstar, konuklara keyifli saatler yaşattı.

Geceye katılanlar arasında Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı.

Avcı, Instagram sayfasında Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı.

Pekkan'ın son görüntüsü olay oldu. Fotoğrafı görenler "Sedef'ten geç görünüyor", "Filtre sağ olsun" yorumları yaptı.

Ajda Pekkan'ın filtresiz hali de sosyal medyada paylaşıldı.

Ekran Alıntısı

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan kıvanç kasabalı ünlü şarkıcı yaşında
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