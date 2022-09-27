Ajda Pekkan’ın Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çiftiyle pozu olay! "Filtre sağ olsun Sedef'ten genç"

Bursa'da konser veren 76 yaşındaki Pekkan geceye şıklığı ve güzelliğiyle damga vurdu. Siyah bir elbiseyle sahneye çıkan ve geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Süperstar, konuklara keyifli saatler yaşattı.

Geceye katılanlar arasında Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı.

Avcı, Instagram sayfasında Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı.

Pekkan'ın son görüntüsü olay oldu. Fotoğrafı görenler "Sedef'ten geç görünüyor", "Filtre sağ olsun" yorumları yaptı.

Ajda Pekkan'ın filtresiz hali de sosyal medyada paylaşıldı.