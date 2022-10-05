YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu:

05.10.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Teknolojideki son gelişmeler hem de ülkemizde üniversite sektörüne yapılmış yatırımlar neticesinde artık üniversiteler arasında taşra-merkez farkı giderek sıfıra yaklaşmıştır"

SİİRT (AA) - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, "Teknolojideki son gelişmeler hem de ülkemizde üniversite sektörüne yapılmış yatırımlar neticesinde artık üniversiteler arasında taşra-merkez farkı giderek sıfıra yaklaşmıştır." dedi.

Aktay, Siirt Üniversitesi (SİÜ) 2022-2023 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, SİÜ'nün Türkiye'deki üniversiteler arasında çok iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra (ODTÜ) Selçuk Üniversitesinde görev yaptığını aktaran Aktay, o süreçte bir makaleyi temin edebilmek için 3-4 ay harcadığı süreçleri anlattı.

Türkiye'de üniversitelerin her türlü imkana sahip olduğunu ifade eden Aktay, şunları kaydetti:

"Şimdi aynı makaleyi bir tuşla ediniyorum. Hemen indirip okuyabiliyorum. O günkü kısıtlı imkanlarla temin edebileceğim makale sayısı da ister istemez kısıtlı olabiliyordu ama şimdi sayısız en iyisinden en kötüsüne kadar bütün çalışmaları temin etme şansımız var. Teknolojideki son gelişmeler hem de ülkemizde üniversite sektörüne yapılmış yatırımlar neticesinde artık üniversiteler arasında taşra-merkez farkı giderek sıfıra yaklaşmıştır. Taşrada bilim yapan bir insanın, 'Ben bilim yapamıyorum. Siirt'te bilim mi yapılır?' falan gibi bir mazereti yok. Ulaşabileceğimiz her kaynağa, her araştırma verisine ulaşabilirsiniz."

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da yeni akademik yılın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

SİÜ'nün Türkiye'nin yüksek öğrenimine kattıklarının yanında ilin ve bölgenin gelişmesi için de çok önemli görevleri ve fonksiyonları ifa ettiğini kaydeden Hacıbektaşoğlu, "Tarım ve hayvancılık olması, tıp fakültesinin kurulmuş olması ve öğrencilerimizin bu sene itibarıyla Siirt'te devam edecek olması, yine araştırma hastanesinin inşasına başlanması çok önemli merhalelerdir." dedi.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da 19 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin her geçen gün daha da geliştiğini söyledi.

Kentte 10 fakülte, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 20 araştırma uygulama merkeziyle akademiye hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Şındak, şunları söyledi:

"Kampüsümüz hepinizin müşahede ettiği gibi son derce yeşil, çevre dostu, en üst düzeyde teknolojik donanım ve engelsiz yaşam alanına sahip bir üniversitedir. Kuruluşundan günümüze kadar üniversitemize katkı sunan ve destek olan tüm çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bizler dünden aldığımız destek ve gelecek ufkumuzdan esinlendiğimiz ilham ile bugünlerimizi en verimli ve etkili şekilde planlamakta ve bu planlarımızı hayata geçirmekteyiz."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Yasin Aktay tarafından "Akademi ve Dostluk" konulu ders verildi.

Törende SİÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Halil Kılıçvuran ve kentteki okullarda görevli müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Programa, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu:

- "Teknolojideki son gelişmeler hem de ülkemizde üniversite sektörüne yapılmış yatırımlar neticesinde artık üniversiteler arasında taşra-merkez farkı giderek sıfıra yaklaşmıştır"

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Siirt Yasin Aktay

Siirt Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:04
Öğle
12:06
İkindi
15:22
Akşam
17:58
Yatsı
19:13
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.