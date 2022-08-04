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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, partisinin Balıkesir il başkanlığını ziyaret etti:

04.08.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dış politikada da çok ciddi başarılara imza atan bir ülke haline geldik. Kilit bir ülkeyiz. Küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dış politikada da çok ciddi başarılara imza atan bir ülke haline geldik. Kilit bir ülkeyiz. Küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz." dedi.

İleri, partisinin Balıkesir İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sanayi alanında birçok büyük atılımlar yaptığını söyledi.

Çalışmaların ciddi süreçlerden geçirildiğini anlatan İleri, "Bu planlama kapsamında yeri geliyor devlet bu süreçleri yürütecek kurumları hayata geçiriyor. Yeri geliyor stratejik yol haritaları oluşturuyor. Yeri geliyor insan kaynakları yetiştirmek noktasındaki çeşitli programları hayata geçiriyor. Yeri geliyor altyapı, Ar-Ge merkezi, girişimcilik merkezleri noktasında elini taşın altına koyuyor. Bu noktada çok şükür ülkemiz büyük bir mesafe katetti." diye konuştu.

Muhalefetin, Türkiye'de yapılan çalışmaların birçoğunu olumsuz şekilde eleştirdiğini ifade eden İleri, şunları kaydetti:

"Türkiye gerçekten çok güzel haberlerle de gündeme geliyor. Tahıl koridoru bunların güzel bir örneğidir. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dış politikada da çok ciddi başarılara imza atan bir ülke haline geldik. Kilit bir ülkeyiz. Küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz. Yine son bir güncel gelişme KPSS konusu malum gündemde. O konuyu takip ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devlet mekanizması gençlerimizin yanındadır ve bütün süreçler olması gerektiği şekilde işletilmektedir."

İleri, Türkiye'nin çok ciddi potansiyele sahip olduğunu ve önemli başarılara imza atacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, partisinin Balıkesir il başkanlığını ziyaret etti:

- "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dış politikada da çok ciddi başarılara imza atan bir ülke haline geldik. Kilit bir ülkeyiz. Küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, partisinin Balıkesir il başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, partisinin Balıkesir il başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, partisinin Balıkesir il başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, partisinin Balıkesir il başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, partisinin Balıkesir il başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, partisinin Balıkesir il başkanlığını ziyaret etti

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