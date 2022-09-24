AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Hatay'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Cumhuriyet'in son 20 yılına damgasını vuran kadrolar olarak, inşallah Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına da damgamızı vuracağız. Bunun hazırlığı, çalışması, azmi, gayreti, aşkı içerisindeyiz." dedi.

Sarıeroğlu, partisinin Hatay İl Başkanlığında düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, 2023'e doğru AK Parti kadrolarının çok güçlü bir hazırlık içerisinde olduğunu söyledi. Hatay'da teşkilatlarının 15 ilçe ve 593 mahallesiyle 2023'e emin ve güçlü adımlarla ilerlediğini aktaran Sarıeroğlu, önce 2023'e ardından da 2024'e 81 ilde AK Parti kadroları olarak damgalarını vuracaklarını belirtti.

Sarıeroğlu, tüm illerde yaz döneminde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini, toplumun ihtiyaçlarını ve taleplerini çok iyi şekilde tespit ettiğini anlatarak sahadaki konularla ilgili faaliyetleri TBMM'nin 1 Ekim'de açılmasıyla hızlandıracaklarını söyledi.

Dünyada Kovid-19 sürecinin ağır şartlarda geçirildiğini, ekonomiyle ilgili de dalgalanmalar yaşandığını vurgulayan Sarıeroğlu, bu sürecin etkilerini bertaraf etmek için hızlı önlemler aldıklarını ve Türkiye'nin üretime devam ettiğini dile getirdi.

Sarıeroğlu, "Türkiye Ekonomi Modeli" sayesinde ülkenin büyümesini sürdürdüğünü aktararak şöyle devam etti:

"Tüm dünya resesyona girme riski taşırken ve birçok ülke resesyona girmiş durumdayken Türkiye olarak 5 çeyrektir kesintisiz büyümemizi sürdürüyoruz. İstihdamımız bu dönemde 30 milyona ulaşmış durumda. Bu 30 milyon seviyesi Türkiye'miz açısından da bir tarihi zirvedir. Böylesine dar boğazdan geçilen bir dönemde uyguladığımız Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracatımızı 250 milyar dolara, yatırımlarımızı 225 milyar dolara kadar çıkardık. Bir yandan üretimimizi sürdürdük, bir yandan şehirlerimize, insanımıza yatırım yapmaya devam ettik. Sosyal devlet olmanın tüm kurallarını, vatandaşlarımız için seferber ettik. Bir yılda 104 milyar liralık sosyal yardım gerçekleştirdiğimiz bir sistemimiz var. Diğer taraftan asgari ücretimizde yüzde 80'ine varan, kümülatif olarak baktığımızda yüzde 90'lara ulaşan bir artış gerçekleştirdik."

-"Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına damgamızı vuracağız"

Ülkede ekonomide ve sosyal yardım alanında yaptıklarına değinen Sarıeroğlu, "Güçlü ve büyük Türkiye hedefi, ideali doğrultusunda AK Parti kadroları olarak yol yürüyoruz. Cumhuriyet'in yüzyılını geride bırakıyoruz. İnşallah 2023'ten itibaren yeni bir dönem başlayacak. Cumhuriyet'in son 20 yılına damgasını vuran kadrolar olarak inşallah Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına da damgamızı vuracağız. Bunun hazırlığı, çalışması, azmi, gayreti, aşkı içerisindeyiz." diye konuştu.

- "Türkiye liderlik yürüyüşünü sürdürüyor"

Dünyanın ihtiyaç duyduğu konularla ilgili liderlik yapan, oyun kuran bir Türkiye olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Bakın kuzeyimizde bir savaş yaşanıyor, Rusya-Ukrayna Savaşı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın burada yapmış olduğu arabuluculuk en son işte esirlerin değişimiyle alakalı olmak üzere, kışın tüm dünyanın bir tahıl krizi yaşama riski varken böylesine önemli bir sorunun çözümü konusunda savaş yapan iki ülkeyi ülkemizde masaya oturtarak bir anlaşma sağlanmasına bir tahıl koridoru oluşturulmasına vesile olmuş bir dünya liderine sahibiz. Hayal olan bir konu gerçekleşti ve şu anda 3 milyon tonluk bir tahıl sevkiyatı da gerçekleşmiş durumda. Yine doğal gaz araması Türkiye için hayal olarak görülen bir konuydu. AK Parti iktidarları döneminde hayal olan her şeye ulaşmış bir Türkiye söz konusu. 'Bulamazsınız, arayamazsınız.' demişlerdi. Bakın 140 kilometrelik hattın son 25 kilometresi kalmış durumda ve inşallah 2023 yılında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Yerli ve milli arabamız TOGG konusunda 2023 yılında 29 Ekim'de fabrikamızın açılışı gerçekleştirecek. Yine savunma sanayimiz konusunda çok güçlü atılımlar içerisinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Kısacası başta ekonomi olmak üzere tüm stratejik alanlarda Türkiye güçlü yürüyüşünü, liderlik yürüyüşünü sürdürüyor, devam ettiriyor."

Sarıeroğlu, 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la atılımlara devam edeceklerini, 84 milyonun refah içerisinde, mutlu, huzurlu bir Türkiye'de yaşamlarını sürdürmeleriyle ilgili çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Sarıeroğlu, toplantının sonunda partiye katılan üyelere rozetlerini taktı.

Toplantıya, Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, bazı bölge milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.