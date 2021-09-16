YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

16.09.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Çorum Belediyesince yürütülen proje ve yatırımları inceledi.

Karaaslan, AK Parti İl Başkanlığınca organize edilen "Şehrim 2023 Şehir Buluşması" çalıştayının ardından İnönü Caddesi ve tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda esnaf ziyareti yaptı.

Ziyaret ettiği dükkanlarda esnafa çam fidanı hediye eden Karaaslan, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Karaaslan, daha sonra Çorum Belediyesince yürütülen tarihi Velipaşa Hanı Restorasyon Projesi, Dikiciler Arastası Restorasyon Projesi ile Saat Kulesi ve Çevresi Cephe Sağlıklılaştırma Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hürriyet Meydanı'na kurulan, esnafın el emeği ürünlerinin sergilendiği stantları da gezen Karaaslan, ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Ziyarette Aşgın, yürütülen projeler hakkında Karaaslan'a sunum yaptı.

Karaaslan, ziyaretin ardından Velipaşa Konağı'nda "Medeniyet Sohbetleri" programı kapsamında, kentteki aydınlarla basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum Belediyesinin yatırımlarını inceledi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 16 Eylül Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:15
Öğle
12:40
İkindi
16:10
Akşam
18:56
Yatsı
20:16

Çorum Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Perşembe

Binevler Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.