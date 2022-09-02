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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de partililere seslendi:

02.09.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu millet kimin vizyoner olduğunun, kimin iş göreceğinin ve kimin sorun çözeceğinin muhasebesini sandığa giderken mutlaka yapar. O muhasebeye güvenelim"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu millet kimin vizyoner olduğunun, kimin iş göreceğinin ve kimin sorun çözeceğinin muhasebesini sandığa giderken mutlaka yapar. O muhasebeye güvenelim." dedi.

Yazıcı, partisinin Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, hızlı bir şekilde seçime doğru gidildiğini söyledi.

Seçimlerin önemli olduğunu dile getiren Yazıcı, "Seçimler demokrasinin en önemli aracı. Çünkü millet egemenliği ve yönetimi belirler. Egemenliğin belirlenmesi için de en gerekli işlem, seçim işlemidir." diye konuştu.

Yazıcı, 6'lı masanın kendileriyle yarışa çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"6'lı masa, 6,5'lu masa olarak nitelenen kesimin referansı ne? 'Dile getirdiğiniz sorunları çözümleme bağlamında ne söylüyorsunuz?' dediğimizde, elinizde somut bir proje var mı? İktidara gelmek ümidi olmayan kişi, tarumar edercesine bol keseden savurur. Bütün borçları sileceğini ve borçlu vatandaş bırakmayacağını söyleyebilir. Bu iktidara gelme ümidi olmayanın hesapsız söylemidir."

İktidara talip olmanın, sorumlu davranmayı, mantıklı olmayı gerektirdiğini dile getiren Yazıcı, "Nedir projeniz?" sorusunu sorduklarında, "Geliyor gelmekte olan" şeklinde yanıt alındığını aktardı.

Sorumluluklarının fazla olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Sakın endişeli olmayın. Bu millet doğru yapar. Hayat pahalılığı adamın imkanlarını aşıyorsa eleştirecek. Ama bu millet kimin vizyoner olduğunun, kimin iş göreceğinin ve kimin sorun çözeceğinin muhasebesini sandığa giderken mutlaka yapar. O muhasebeye güvenelim. Türkiye'nin 2023'teki bu önemli seçimi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılının son seçimi. Cumhuriyet, bu milletin en kıymetli kazanımıdır. Kurtuluş Savaşı, tarihe geçmiş dünyadaki en büyük başarıdır. Onu takiben Cumhuriyet en kıymetli kazanımıdır. Cumhuriyet hepimizin. 100'üncü yılın son seçimi ve yeni yüzyılın da ilk seçimi. Tarihsel bakımından da bu kadar anlamlı ve önemli bir seçime doğru gidiyoruz."

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kısa zamanda Rize'ye geleceğini de sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de partililere seslendi:

- "Bu millet kimin vizyoner olduğunun, kimin iş göreceğinin ve kimin sorun çözeceğinin muhasebesini sandığa giderken mutlaka yapar. O muhasebeye güvenelim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de

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