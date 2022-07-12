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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta bayramlaşma töreninde konuştu:

12.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İçeride ve dışarıda memleketimiz üzerinde plan yapanlara karşı inadına birliğimizi, beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız"

SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye üzerine plan yapanlara karşı birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, bayramların kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona erdiği, kardeşliğin doruğa ulaştığı müstesna günler olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada mücadele verdiğini belirten Yıldırım, "Ülkemiz, İbn Haldun'un dediği gibi zor bir coğrafyada, coğrafya bizim kaderimiz. O halde bu kaderle birlikte bu zorlukların üstesinden gelmek zorundayız." dedi.

Zorlukların üstesinden gelmenin yolunun birlik, beraberlik ve kardeşlikten geçtiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İçeride ve dışarıda memleketimiz üzerinde plan yapanlara karşı inadına birliğimizi, beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız olarak gelecek günlere, yıllara emin adımlarla yürüyeceğiz. Cumhuriyet'i kuran şehir, Türkiye'nin geleceğinin de bugününün de teminatıdır, bu şehrin adı Sivas'tır. Bu şehrin insanları Yiğidolardır, yiğit insanlardır. Sivasspor'u da tebrik ediyorum, Türkiye Kupası'nı kazanarak şehrimize çok büyük bir başarıyı armağan etmiştir."

- "Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla tekrar başımıza getireceğiz"

Binali Yıldırım, 2023'te yapılacak seçimlerde de üç bayramı bir arada yaşayacaklarını belirterek, "Birinci bayramımız Ramazan Bayramı, üçüncü bayramımız Kurban bayramı, ikisinin arasında da bir bayram daha var. Cumhurbaşkanımızı Allah'ın izniyle rekor bir oyla tekrar başımıza getireceğiz, Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Sivas, 2023'te yeni rekora var mı, hazır mı? Allah sizlerden razı olsun, Allah sizleri daim etsin." diye konuştu.

15 Temmuz darbe kalkışmasının 6. yılına yaklaşıldığını anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Cuma günü 15 Temmuz. 15 Temmuz, ikinci istiklal mücadelemizin adıdır. O gece bu ülkenin Başbakanı'nı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye kalkıştılar. Milletimizin bayrağını indirmeye, ezanlarını dindirmeye çalıştılar. Ama Sivas'ın Yiğidoları, 84 milyon vatan evladı, bu alçak kalkışmaya, FETÖ teröristlerine karşı amansız bir mücadele verdi ve bugün elhamdülillah alnımız ak, başımız dik olarak daima ileri, yeni hedeflere, Cumhuriyet'in 100. yılına emin adımlarla ilerliyoruz. Daha güçlü olacağız, daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yaşadığımız bu sıkıntıların farkındayız. Bugüne kadar birçok badireyi aşa aşa geldik, bunu da inşallah aşacağız. Bunun için birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun."

Bayramlaşma programına, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekilleri Semiha Ekinci ve Habib Soluk ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta bayramlaşma töreninde konuştu:

- "İçeride ve dışarıda memleketimiz üzerinde plan yapanlara karşı inadına birliğimizi, beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta bayramlaşma töreninde konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta bayramlaşma töreninde konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta bayramlaşma töreninde konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta bayramlaşma töreninde konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta bayramlaşma töreninde konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta bayramlaşma töreninde konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta bayramlaşma töreninde konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta bayramlaşma töreninde konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta bayramlaşma töreninde konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sivas'ta bayramlaşma töreninde konuştu

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