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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Keşir, 15 Temmuz gecesini anlattı:

15.07.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"O gece sokaklarda olduğu gibi biz de Kurtuluş Savaşı ruhu ve heyecanıyla Meclis'in içinde bulunduk" - "Bombalanan yere baktığımızda hain FETÖ terör örgütünün yurt dışı ve yurt içindeki iş birlikçilerinin vadettiği Türkiye'nin, parlamentoda muhafaza ettiğimiz yıkıntı yer olduğunu görüyoruz. Onlar yıkılmış, yok olmuş bir Türkiye'yi vadediyorlardı aslında"

ÖMER ÜRER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde "Milletin emanetine sahip çıkıyoruz ve buradayız." demek için diğer milletvekilleriyle gittiği TBMM bombalandığında cep telefonuyla içeride olanları canlı yayınla kamuoyuna duyuran AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, o geceyi anlattı.

Gazetecilik geçmişi olan Keşir, AA muhabirine, 15 Temmuz denilince ilk önce o gece hiç düşünmeden canlarını feda eden 251 şehidi ve kanlarını döken gazileri anmak istediğini söyledi.

O gece yaşananları anlatmaya kelimelerin bazen yetersiz kaldığını, o gece Meclis bombalarınken milletvekili arkadaşları ile orada olduklarını ve tüm vatansever vatandaşlar gibi kendilerinin de üzerine düşeni yaptığını dile getiren Keşir, "O gece sokaklarda olduğu gibi biz de Kurtuluş Savaşı ruhu ve heyecanı ile Meclis'in içinde bulunduk. O gece olaylar cereyan eder etmez Meclis'e koştum ve oraya giden 7 veya 8'inci milletvekiliydim. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Sokağa çıkın' çağrısına uyarken, Meclis'te olmam gerektiğini düşündüm. Meclis'in sesini halkımıza duyurmak görevi de bana düştü. Biz de o anlamda misyonumuzu yerine getirdik." diye konuştu.

- "O gece Türk milleti olarak bir Kurtuluş Savaşı örneği sergilendi"

Dünya geçmişindeki savaşlara bakıldığında hiçbir parlamento binasının bombalanmadığının fakat bu hain girişimde ilk hedefin parlamento olduğunun altını çizen Keşir, şunları kaydetti:

"Bugün Meclis'e gittiğimizde bombalanan alanın bir bölümü durmakta. Dünyada hiçbir savaşta parlamento binası bombalanmamış veya zarar verilmemiştir. O günlere bugünden baktığımızda şunu görüyorum ki geçmiş darbeler ve savaşlarda hiçbir kamu binası ve özellikle meclisin hedef alınmadığı görülüyor. 15 Temmuz darbe girişimin üzerinde 5 yıl geçtiğinde Meclisimizdeki o bombalanan yere baktığımızda hain FETÖ terör örgütünün yurt dışı ve yurt içindeki iş birlikçilerinin vadettiği Türkiye'nin parlamentoda muhafaza ettiğimiz yıkıntı yer olduğunu görüyoruz. Onlar bir yıkılmış Türkiye, yok olmuş bir Türkiye'yi vadediyorlardı aslında."

Keşir, o gece kararlılıkla dik duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asil bir duruş sergileyen Yüce Türk milletine minnetlerini sunduğunu belirterek "O gece Türk milleti olarak bir Kurtuluş Savaşı örneği sergilendi." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Keşir, 15 Temmuz gecesini anlattı:

- "O gece sokaklarda olduğu gibi biz de Kurtuluş Savaşı ruhu ve heyecanıyla Meclis'in içinde bulunduk" - "Bombalanan yere baktığımızda hain FETÖ terör örgütünün yurt dışı ve yurt içindeki iş birlikçilerinin vadettiği Türkiye'nin, parlamentoda muhafaza ett

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 15 Temmuz gecesini anlattı

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 15 Temmuz gecesini anlattı

Karabük'te 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Karabük'te 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Karabük'te 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Karabük'te 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
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Anahtar Kelimeler:
fetö Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:30
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:33
Yatsı
22:18

Düzce Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Ayşe Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
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