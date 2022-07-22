YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

22.07.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

KİLİS (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ünal, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Ardından Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret eden Ünal, kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmeleri gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ünal'a, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve diğer ilgililer eşlik etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kilis ziyaret

Kilis Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:23
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:53
Yatsı
21:24
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.