AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te konuştu:

KİLİS (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, muhalefet partileri tarafından kurulan 6'lı masaya ilişkin, "Siz daha iktidara hazırlanmayı beceremiyorsunuz, siz daha bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı becerememişsiniz." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Ünal, AK Parti İl Başkanlığınca Kilis Barosu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, Kilis'in bir diğer adının "iyilik şehri" olduğunu ve bunun kolay olmadığını söyledi.

İnsanın kalbindeki iyiliği muhafaza etmesinin önemine değinen Ünal, insanoğlunun duyduğu en temel ihtiyacın iyilik duygusu, yardımlaşma, merhamet ve dayanışma olduğunu belirtti.

İyiliğin çok kıymetli olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Kilis bu yönüyle çok özel ve kıymetli şehirdir. Çünkü Kilis'te yaşayanlar, kalplerinde iyilik duygusunu muhafaza eden insanlardır. İnsanlığın son adası Türkiye'dir. Merhametin, paylaşmanın, dayanışmanın ve insanlığın yaşatıldığı yer hiç düşünmeden Türkiye'dir."

Türkiye'de son dönemlerde ırkçı, faşist, merhametsiz ve vahşice dil ile söylemlerin görüldüğünü aktaran Ünal, bu dil ve söylemle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz kimiz, bu siyaseti ne için yapıyoruz ve bizim görevimiz nedir? Bu soruları her danışma toplantısında tekrar tekrar kendimize sormamız ve cevaplandırmamız gerekiyor. Biz kimiz? Biz AK Parti'yiz. Millet hareketiyiz. Bu topraklardaki iyiliğin, merhametin bugünkü temsilcileriyiz. Biz insanlığın üzerinde yükseldiği değerlerin bugünkü sahipleri ve savunucularıyız. Hiçbir zaman bu siyaseti kuru bir iktidar kavgası için yapmadık."

- "Siz daha iktidara hazırlanmayı bile beceremiyorsunuz"

6'lı masaya ilişkin Ünal, şunları kaydetti:

"Yan yana geliyorlar, 6'lı masada toplanıyorlar, 'Sen orada oturacaksın, ben burada oturacağım.', yürürken 'Sen önde yürüyeceksin, ben arkadan yürüyeceğim.' kavgası ediyorlar. Siz daha iktidara hazırlanmayı beceremiyorsunuz, siz daha bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı becerememişsiniz. Her biriniz tutup iktidar olma derdiyle, kuru bir iktidar kavgasıyla hareket ettiğiniz için her biriniz bir yana çekiyorsunuz. Karşınızda kurulduktan hemen sonra iktidar olmuş, 20 yıldan beri de iktidarda kalmayı başarmış bir siyasi parti var. Önce saygı duyacaksınız, sizin yapamadığınız, sizin iktidar hazırlığını beceremediğiniz işi yapmış, 20 yıldan beri de bütün saldırılara, darbe girişimlerine, vesayete, Gezi Parkı olaylarına, 17-25 Aralık'a, 15 Temmuz darbe girişimine, iç ve dış saldırılara rağmen dimdik ayakta durmuş bir partiye önce saygı duymayı öğreneceksiniz. 6 kişi bir araya gelerek oturmuşsunuz, bir şeye karar veremiyorsunuz."

- "Terörü kaynağından kurutmak için Suriye'deyiz"

Muhalefetin Türkiye'nin başarılarına sevinmediğini vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Yerli ve milli araba yaparsınız, 'Fabrika kuramaz.', fabrika kurarsınız 'Üretemezler.', üretirsiniz 'Satamaz.' derler. Siz bunların Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da bu milletin yanında durduğunu gördünüz mü? Libya'ya gittik, 'Libya'da ne işiniz var?' dediler. Terörü kaynağından kurutmak için Suriye'ye gittik. Biz neden Suriye'deyiz? 'Kilis'e roket düşmesin', terörü kaynağından kurutmak ve bölge istikrar kazansın diye Suriye'deyiz. Bölgede düzen kurmak için Suriye'deyiz. Irak ve Suriye bataklık, terör örgütlerinin kaynağı olmaması için Suriye'deyiz. 30 yıldan beri çözülmeyen Karabağ sorununu çözdük. Bir kere olsun mutlu olduklarını gördünüz mü? Bir kere olsun devletin yanında olduklarını gördünüz mü? Bunlar 'katil polis' diye bağıran terör örgütlerini kınamazlar ama bir gün olsun da 'Katil PKK' dediklerini duydunuz mu bunların?"

Ünal, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi oluşan doğal bir millet mutabakatı olduğunu belirterek, milletin birliğine, bütünlüğüne, bayrağına sahip çıkan, kendisini bu ülkeye ait hissedenlerin, siyasi görüşü fark etmeksizin kardeşleri olduğunu vurguladı.

Ünal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu millet yerel yönetimlerde bizi denedikten sonra bize iktidarı verdi. Şimdi bunlar da İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i aldılar, Eskişehir bunlarda. Allah aşkına bunlar İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da 3 yıldır ne yapıyor? Tatil yapıyorlar. Tatilin kendilerine yakıştığını düşünüyorlar. Bu millet ariftir. Bu millete, bu milletin terazisine güvenin. Bu millete karşı samimi olduğumuz, milletle gönül bağımızı sürdürdüğümüz sürece bu milletin terazisi şaşmaz. Milletle aynı çizgide, istikamette, aynı yolda olduğumuz sürece bu millet asla sizi bırakmaz. Biz milletimizle beraber yol yürümeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. 2023 ile ilgili asla bir endişe taşımayın. Biz milletimize layık olmaya bakalım."

Toplantıya, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve partililer katıldı.

Daha sonra Kilis Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla görüşen Ünal, bir restoranda basına kapalı olarak sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi.