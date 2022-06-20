AK Parti İnsan Hakları Başkanı Usta ve beraberindeki heyet Suriye'de incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta ile beraberindeki heyet, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Suriye'nin İdlib kentinde Suriyelilerle bir araya gelerek incelemelerde bulundular.

Şahin ve beraberindekiler ilk olarak Keyf Yahmul Zirai Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyet daha sonra Kemmune'deki Recep Tayyip Erdoğan Yerleşkesini gezerek bölgede yapılan briket evlerde barınan Suriyeli ailelere misafir oldu.

Bölgede Türk Kızılay tarafından inşa edilen yetimhaneleri de ziyaret eden Şahin ve beraberindeki heyet burada kalan çocuklarla sohbet etti.

Şahin, Suriye'deki inceleme ve ziyaretleri sonrası Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Hatay Valisi Rahmi Doğan ile bir araya geldi.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'te yapılan briket evlerle ilgili çalışmaları yerinde gördüklerini söyledi.

Briket evlerin İdlib'te yeni bir hayatı ve başlangıcını tetiklediğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Briket evlerle birlikte İdlib'de yeni evler yapılmaya başlanmış. Şehir yeniden kurulmaya ve ticaret alanları oluşmaya başlamış. Esnaf dükkanlar yapmış ve bunları açmaya başlamış. Bu aslında Türkiye'nin başarılı ve bir sistematik olarak yürüttüğü politikanın bir sonucu olarak sınırın güvenli bölgesinde aslında kendi ülkelerinde yine bir mülteci olarak yerlerini yurtlarını terk etmiş olsalar da kendi içerisinde bir yaşam kurmaya çalıştıklarını ve bunu başardıklarını gördük. Bu açıdan briket evler sadece o evlerin içinde yaşayan insanlar için bir anlamı yok. Suriye'deki bu güvenli bölgenin oluşmasında ve burada hayatın normalleşmesinde çok ciddi bir katkısı olmuş. Hedefimiz 100 bin briket ev."

- "Türkiye olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz"

Şahin, Türk Kızılayı, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının Suriye'de insanların acılarını, sorunlarını azaltmak için gösterdiği çaba için teşekkür etti.

İdlib'te gittikleri her yerde insanların Türkiye'ye olan güvenini gördüklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Türkiye sınırına yakın olmak, Türk askerinin onları koruyor olması, Recep Tayyip Erdoğan isminin duyulması onlar için çok büyük bir güven. Aradaki sınırın sadece bir kapıdan ibaret olmadığını, aslında bir gönül bağının olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu insanların 200 bine yakın bir kısmı da daha öncesinde Türkiye'ye mülteci olarak gelmiş ve sonrasında hayatın normalleşmesiyle biraz güvenli alan oluşturulmasıyla birlikte tekrar dönen insanlar. Bu bizim hep bahsettiğimiz onurlu ve gönüllü dönüş için büyük bir adım. Hedefimiz 1 milyon insanın mülteci konumunda farklı ülkelerde olmaktansa kendi ülkelerinde, kendi topraklarında, kendi hayatlarını kurmaları için çalışmaları arttırmak. Biz burada Türkiye olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz."

- "Bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil"

Birleşmiş Milletler'in, Avrupa'nın, Batı'nın Suriye'deki dramdan etkilendiğini bildiklerini aktaran Şahin, "Bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil. Evet, Türkiye'de sınırda kapıdalar ama Türkiye transit bir ülke olarak yine Avrupa'ya geçiş için bir fırsat ülkesi olarak görüldüğü sürece Avrupa'nın da mülteci sorunuyla ilgili ciddi olarak sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Sadece sarışın mavi gözlü insanların mülteci olarak görüldüğü bir dünya görmek istemiyoruz." dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Suriye'de insanların zor şartlar altında yaşamaya çalıştıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak onları yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

Doğan, İdlib'te yürüttükleri en büyük faaliyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla briket evlerin yapımı olduğunu kaydetti

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın Suriyelilerin ülkelerinden çıkışları konusunda önemli olduğunu vurgulayan Vali Doğan, "9 Temmuz itibarıyla bu kapı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde insani yardım kapısı olup olmama konusu tekrar gündeme gelecek. Beklentimiz bu kapının açık tutulması. Yoksa orada yaşayan 3 milyon 750 bin insanın çıkabileceği, gidebileceği başka bir kapı yok. Biz bütün teşkilatımızla var gücümüzle ve imkanlarımız ölçüsünde karşıda yapılması gerekenleri yapıyoruz." diye konuştu.

Şahin'in ziyaret ve temaslarına TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Ayşe Nevin Sert, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da eşlik etti.