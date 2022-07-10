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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den şehit ailesine ziyaret

10.07.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziyarette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası Mikdat Yıldırım ile telefonda görüştü

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Göksun ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde yaşayan şehit ailesine ziyarette bulunan Sezal, Güngör ve beraberindekiler şehidin babası Mikdat Yıldırım ile sohbet etti.

Sezal ve Güngör, baba Yıldırım'a başsağlığı dileğinde bulundu. Burada okunan Kuran'ı Kerim'in ardından şehit için dua edildi.

Daha sonra Sezal'ın telefonundan şehidin babası Yıldırım'a başsağlığı dileklerini ileten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı aileye sabır diledi.

Görüşmede, şehit ailesinin emirlerine amade olduklarını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Ellerinizden öpüyorum. Başınız sağ olsun. Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Allah cennette kavuştursun. Hepimizi Peygamber Efendimize komşu etsin inşallah. Biz de burada bir şehit ailesiyle beraberiz. Onun oğlu da 2012 yılında şehit oldu. Kız kardeşi, annesi hep beraberiz. Onların da sizlere çok selamı var. Allah bizi size mahcup etmesin. Valimiz, milletvekilimiz, biz, Sayın Cumhurbaşkanımız hepimiz emrinize amadeyiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah Kahramanmaraş'a gelip ziyaret etmek nasip olur."

Yıldırım da Bakan Soylu'ya, "Allah razı olsun Bakanım, Allah yokluğunuzu vermesin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den şehit ailesine ziyaret

- Ziyarette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası Mikdat Yıldırım ile telefonda görüştü

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den şehit ailesine ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den şehit ailesine ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den şehit ailesine ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den şehit ailesine ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den şehit ailesine ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den şehit ailesine ziyaret

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Kahramanmaraş aile içişleri bakanı süleyman soylu

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