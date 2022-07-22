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AK Partili Karaaslan STK başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi

22.07.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Karaaslan STK başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Alaçam ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Alaçam Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Karaaslan, STK ve muhtarların sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmek amacıyla programı düzenlediklerini söyledi.

Karaaslan, "Hakikaten gecesini gündüzüne katan bu milletin derdi ile dertlenen ve tek gayesi milletimizin dertlerini çözmek olan bir liderimiz var. Siz muhtarlarımızın gerçekleşmesini istedikleri eksik gedik ne varsa onları konuşmaya geldik. Birileri gelip sorunları dinliyor mu? Dinliyor. Gelip halinizi soruyor mu ? Soruyor. Çözmek için mi? Hayır. Ama biz burada sorunları çözmek için varız. Çözülemeyen sorun kalmış olabilir. Geç kalan olmuş olabilir. Günün sonunda bu hareketin samimiyetinden hiçbir kuşku duymadığınızdan eminim." dedi.

Türkiye'nin her dönemden olduğu gibi bu dönemden de güçlenerek çıkacağını dile getiren Karaaslan, "Türkiye hakikaten bu dönemin bütün zorluklarına rağmen, sağlıkla ilgili sıkıntılara rağmen, dünyadaki ekonomik problemlere rağmen sadece kendi sınırlarını muhafaza edip gücünü mevcut gücüyle tutan bir ülke değil. Türkiye her geçen gün güçlenen bir dünyanın yıldızı bir ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki tahıl sevkiyatı ile ilgili zirvenin bugün İstanbul'da yapılacağına işaret eden Karaaslan, "Bu zirve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiğinden dolayı dünyanın gözleri Türkiye'ye çevrildi. Onun öncesinde NATO zirvesinde bütün dünya Türkiye ve Türkiye’nin lideri ne diyecek diye baktı. Etrafımızda devam eden bütün sıkıntılarda çözümün adresi olarak görülen bir ülkeyiz." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in sağlık sorunları hakkında da bilgi veren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Başkanımızın rahatsızlığı nedeniyle burada tetkikler yapıldı. Fakat daha ileri tetkikler yapılması için Ankara'ya gittiler. Teşhis ve tedavi noktasında orada devam edecek bir süreç var önümüzde. Sizlerden ricam dualarınızı eksik etmemeniz, inşallah Rabbim acil şifalar versin. Bir an önce tekrar görevinin başına, aramıza tekrar geri dönsün."

Yakakent ilçesinde esnaf ziyareti yapan Karaaslan, ilçedeki balık yemi üreten bir fabrikada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Karaaslan, Samsun'un Yakakent ilçesi Kuzören Mahallesi'nde 9 Mart'ta öğrenci servisi kazasında yaşamını yitiren 15 yaşındaki Sibel Şahin'in ailesine de ziyarette bulundu.

Karaaslan'a, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma eşlik etti.

AK Partili Karaaslan STK başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi

AK Partili Karaaslan STK başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi

AK Partili Karaaslan Samsun'da

AK Partili Karaaslan Samsun'da

AK Partili Karaaslan Samsun'da

AK Partili Karaaslan Samsun'da

AK Partili Karaaslan Samsun'da

AK Partili Karaaslan Samsun'da

AK Partili Karaaslan Samsun'da

AK Partili Karaaslan Samsun'da

AK Partili Karaaslan Samsun'da

AK Partili Karaaslan Samsun'da

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