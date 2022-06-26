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AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

26.06.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de düzenlenen mevlit programına katıldı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Kavakbıçkı köyünde, her yıl vatandaşlar tarafından organize edilen mevlit programının 12'ncisi gerçekleştirildi.

Köy meydanında düzenlenen programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir de katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yer verildiği program, vatandaşlara yemek ikram edilmesinin ardından dua ve ilahilerle sona erdi.

Programa, Vali Cevdet Atay, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk de katıldı.

AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

AK Parti'li Keşir, Düzce'de mevlit programına katıldı

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