Daha sonra Kökyol Mahallesi ve Makaracı köyünde maden işçileri Acet, Mercan, Serenli ve Yıldırım'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Keşir, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti'li Keşir'den patlamada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziye ziyareti

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