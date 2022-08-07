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AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

07.08.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: - "Her gün dünden daha çok çalışacağız. Kapı kapı, sokak sokak dolaşacağız. Vatandaşlarımızla buluşacağız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eserlerini, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' vizyonunu vatandaşlarımıza anlatacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında milletvekilleri ve belediye başkanları vatandaşlarla buluştu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan programda, bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ile il ve ilçe yönetimi farklı bölgelerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Program kapsamında 1. Bölge milletvekilleri Kartal'da, 3. Bölge milletvekilleri de Büyükçekmece'de vatandaşlarla buluştu. Partili belediye başkanları ise Maltepe'de ziyaretler gerçekleştirdi.

- "Katılımcı ve milletinin yanında olan bir siyaset anlayışıyla yine sahalardayız"

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Maltepe'deki program dolayısıyla belediye başkanları ve teşkilatla sabahın erken saatlerinde AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığında buluştu.

Kabaktepe, buradaki konuşmasında, partilerinin her zaman milletiyle beraber olduğunu aktardı. Çare, çözüm ve hizmet peşinde bir ömür tüketmeyi gaye edinen belediye başkanlarının burada olduğunu belirten Kabaktepe, "Her biri, AK Parti'nin hizmet belediyeciliğinin adeta birer markasıdır. CHP'nin elitist siyaset anlayışını reddedip katılımcı ve milletinin yanında olan bir siyaset anlayışıyla yine sahalardayız. Yine her zaman olduğu gibi halkımızla yan yanayız." ifadesini kullandı.

Her gün dünden daha çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Kabaktepe şunları kaydetti:

"Halka tepeden bakan, sorunları görmezden gelen, algı ve reklamdan beslenen bir siyaset anlayışına hiçbir zaman sahip olmadık. Her zaman halkımızın yanında olduk. Her dönemde sorunları çözüme kavuşturmaya gayret ettik. Her daim eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla çalıştık, yine çalışacağız. Her gün dünden daha çok çalışacağız. Kapı kapı, sokak sokak dolaşacağız. Vatandaşlarımızla buluşacağız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eserlerini, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' vizyonunu vatandaşlarımıza anlatacağız. Allah'ın izni, milletimizin teveccühüyle 2023'ü de kazanacağız. Hayali beklentiyle değil, hakikate olan inancımızla söylüyorum; 2023'ü kazanacağız."

- Farklı mahallelerde vatandaşlar ziyaret edildi

Kabaktepe'nin konuşmasının ardından belediye başkanları saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Belediye başkanları, Maltepe'nin farklı mahallerinde vatandaşlarla buluştu, evleri ziyaret etti ve esnaflarla gündeme ilişkin konuştu.

Sokak ve caddelerde vatandaşlara selam verip sohbet eden belediye başkanları, ayrıca eleştiri ve talepleri dinledi. Başkanların ilçe ziyaretleri renkli görüntülere de sahne oldu.

AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

- İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: - "Her gün dünden daha çok çalışacağız. Kapı kapı, sokak sokak dolaşacağız. Vatandaşlarımızla buluşacağız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eserlerini, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' vizyonun

AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

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