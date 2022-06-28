AK Parti'li Zengin, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleriyle buluştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Sivil toplum örgütlerimizin, toplumsal hayatın içinde problemleri çözmek adına geleceğe dair yapmak istediklerinin bizim ideallerimizle de çok örtüştüğü konular var." dedi.

Zengin, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, başkanlığını yürüttüğü AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler biriminin, sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantılarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu toplantılarda sadece problemleri dinlemediklerini, tavsiyeleri de dinlediklerini belirten Zengin, "Özellikle davet ettiğimiz sivil toplum örgütlerimizin, toplumsal hayatın içinde problemleri çözmek adına geleceğe dair yapmak istediklerinin bizim ideallerimizle de çok örtüştüğü konular var. Bu manada kanunlarımızın hazırlanmasında bir manada kanunların ruhuna feyz vermeniz adına, problemlerin çözümü adına sizleri dinlemeyi çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin, toplantılarda elde edilen raporların ve içeriklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını aktardı.

Bursa'nın, Türkiye'nin simge şehirlerinden olduğunu dile getirerek, kentleri anlamanın önemine değinen Zengin, şöyle konuştu:

"En önemli mesele aslında insanı ve toplumu inşa etmek. O yüzden yaptığımız her işi insan için yaptığımızı kaçırmadan bunu yapmak gerekiyor. Tabii biz işte 'hastane yapalım, okul yapalım, üniversite yapalım' diye koştururken zaman zaman insanın inşası ile alakalı meselelerde neyi nasıl yapacağımızla alakalı sivil toplum örgütlerimizin rehberliğine ihtiyaç duyuyoruz. Sizler bu manada toplumun nabzını tutuyorsunuz. Sadece problemler üzerinde, sorunlar üzerinde konuşmak biraz boğucu oluyor. Bunun yanına ilave olarak nefes almak adına neler yapmalı ve nasıl yapılmalı; bu konuda rehberliğinize ihtiyacımız var. Bu manada tabii özellikle gençlerimizle alakalı dün toplantılarımızda da vardı, serzenişler var. Yani zaman zaman gençlere de haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bugünkü toplantıda sizden ricam evet sorunları konuşalım problemleri konuşalım ama sizin ürettiğiniz çözüm yolları, buna biz hem hükümet olarak nasıl destek verebiliriz hem de tabii sadece icrai anlamda değil bir fikrin inşası anlamında da yürütmenin önemli bir sorumluluğu var. Meclisin, yasamayı inşa eden bizlerin de bunu hayata geçirme konusunda hukuki altyapı oluşturmak gibi bir görevimiz var."

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın selamlama konuşması yaptığı toplantıya, kentte sosyal faaliyet yürüten vakıf ve derneklerin temsilcileri katıldı.