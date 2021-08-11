Akademisyenler, ağaçlandırma çalışmaları için harita hazırladı

​​​​​​​MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Harita Mühendisliği ve Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümünden bir grup akademisyen, Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan orman yangınlarındaki hasarı ortaya koyan ve yangın sonrasında yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında rehber olabilecek nitelikte haritalar hazırladı.

YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Fotogrametri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı, aynı üniversiteden Doç. Dr. Fatih Gülgen ve Dr. Öğretim Üyesi Uğur Acar ile MCBÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri Öğretim Görevlisi Dr. Osman Salih Yılmaz, yangın alanlarını uydu görüntüleriyle tespit etti.

Bilim insanlarının uydu görüntüleriyle ürettiği haritaların, GPS cihazlarıyla yanan alanları tek tek gezerek yerinde hasar tespiti yapan Orman Bölge Müdürlüğü uzmanlarına önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Öğretim Görevlisi Dr. Osman Salih Yılmaz, Manavgat, Alanya, Bodrum ve Marmaris'i kapsayan yanma şiddeti derecelendirme haritalarının, yanan ağaç türlerinin meşcere haritaları ile çakıştırılarak, yanan alanların hızlı ve zahmetsiz şekilde tespiti ile sonrasında ağaçlandırma açısından bir rehber olacağını ifade etti.

Yılmaz, hazırladıkları haritaların orman mühendislerinin çalışmalarına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti.

"Uzaktan algılama tekniklerinin kullanımı, doğal afetlerin hasarlarının izlenmesinde oldukça hızlı ve etkili bir yöntem. Kullandığımız yöntem, hızlı ve doğru şekilde hasarın boyutunun ve derecelendirilmesin olanak sağlıyor. Hazırladığımız haritaların yanan alanlardaki hasarın tespiti açısından iş gücü anlamında ciddi tasarruf sağlayacağını düşünüyoruz. Biz ekip olarak ormanlar üzerine daha birçok bilimsel çalışma üzerine çalıştık. Özellikle coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak yanma açısından riskli alanların tespiti ve çözüm yollarının araştırılması önemli bir konu. Aynı yöntemle olası riskli bölgelerin tespiti konusunda da çalışıyoruz."

Yılmaz, "Google Earth Engine" platformu üzerinden hazırladıkları haritaları, Orman Bakanlığının talep etmesi halinde paylaşabileceklerini de ifade etti.

Çalışmada yer alan bilim insanları daha önce de Marmara Denizi'ndeki müsilajla kaplanan alanın tespiti için haritalar üretmişti.