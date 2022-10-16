Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine, yoğun katılımla gerçekleşen turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini, etkinliğe her yıl daha fazla oyuncu gelmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Akçakoca'daki Palamut-Briç Festivali sonra erdi

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