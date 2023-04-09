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  4. Akıl tutulması yaşadı! Böylesine az rastlanır! Kaleci, penaltı noktasını top zannedince...

Akıl tutulması yaşadı! Böylesine az rastlanır! Kaleci, penaltı noktasını top zannedince...

09.04.2023 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç Ligi'nin 2. haftasında Hacken, Hammarby'i konuk etti. Karşılaşmanın 5. dakikasında deplasman ekibi Hammarby, atak geliştirmek için kendi yarı sahasında hazırlık pasları yaptı. O sırada top, kaleci Oliver Dovin'e geldi. 20 yaşındaki file bekçisi, kendisine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti ancak sonrasında topun ayağından sektiğini fark etmedi. Önündeki penaltı noktasını top zanneden genç kaleci, kötü bir sürpriz yaşamış oldu.

Avrupa futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Henüz sezona yeni başlamış olan İsveç Ligi'nin 2. haftasında Hacken ile Hammarby karşı karşıya geldi. Bravida Arena'da oynanan müsabaka, Hacken'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan ev sahibi ekip, liderlik koltuğunda yer aldı. İlk yenilgisini alan Hammarby ise 3 puanla 7. sırada yer buldu.

DAKİKA 5: O AN...

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Karşılaşmanın 5. dakikasında ise futbol sahalarında ender rastlanacak türde bir olay yaşandı. Hammarby'nin hazırlık pasları yaptığı esnada kaleci Oliver Dovin, kendisine gelen topu kontrol etmek istedi.

TOPUN AYAĞINDAN SEKTİĞİNİ FARK ETMEDİ

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Genç file bekçisi, meşin yuvarlağın ayağından sektiğini fark etmedi. O sırada penaltı noktasını top zanneden Dovin, beyaz noktaya doğru hamle yaptı.

KALESİNDE GOLÜ GÖRDÜ

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Topun ayağından çıktığını fark eden Oliver Dovin, rakip futbolcu Benie Traore'nin golü atmasıyla kendisine geldi.

Her şey için çok geç olduğunun farkına varan 20 yaşındaki eldiven büyük bir üzüntü yaşadı.

İŞTE ANBEAN YAŞANANLAR

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