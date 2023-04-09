Akıl tutulması yaşadı! Böylesine az rastlanır! Kaleci, penaltı noktasını top zannedince...

Avrupa futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Henüz sezona yeni başlamış olan İsveç Ligi'nin 2. haftasında Hacken ile Hammarby karşı karşıya geldi. Bravida Arena'da oynanan müsabaka, Hacken'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan ev sahibi ekip, liderlik koltuğunda yer aldı. İlk yenilgisini alan Hammarby ise 3 puanla 7. sırada yer buldu.

DAKİKA 5: O AN...

Karşılaşmanın 5. dakikasında ise futbol sahalarında ender rastlanacak türde bir olay yaşandı. Hammarby'nin hazırlık pasları yaptığı esnada kaleci Oliver Dovin, kendisine gelen topu kontrol etmek istedi.

TOPUN AYAĞINDAN SEKTİĞİNİ FARK ETMEDİ

Genç file bekçisi, meşin yuvarlağın ayağından sektiğini fark etmedi. O sırada penaltı noktasını top zanneden Dovin, beyaz noktaya doğru hamle yaptı.

KALESİNDE GOLÜ GÖRDÜ

Topun ayağından çıktığını fark eden Oliver Dovin, rakip futbolcu Benie Traore'nin golü atmasıyla kendisine geldi.

Her şey için çok geç olduğunun farkına varan 20 yaşındaki eldiven büyük bir üzüntü yaşadı.