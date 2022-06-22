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Aksaray'da 2 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

22.06.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Hamza Aydoğdu: - "Firmamıza 310 bin metrekarelik bir alanı tahsis ettik. 100 bin metrekarelik bir alan için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımın maliyeti 350-400 milyon dolar arasında"

Aksaray Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılacak ve 2 bin kişinin istihdam edileceği fabrika için arsa tahsis ön protokol sözleşmesi imzalandı.

Vali Hamza Aydoğdu, gazetecilere, Aksaray'ın en güzel günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'in dün ekibiyle Aksaray'ı ziyaret ettiğini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak ile yatırımcı firmamıza bir sunum yaptık. Türkiye'de elektrik paneli hücresi üreten ikinci fabrika Aksaray Sultanhanı OSB'ye yapılacak. Firma sahibimiz kararını verdi, inşallah fabrikamız açılacak. Bunun yanında tekstil ve ayakkabı fabrikası da aynı yatırımcımız tarafından yapılacak. Firmamıza, 310 bin metrekarelik bir alanı tahsis ettik. 100 bin metrekarelik bir alan için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımın maliyeti 350-400 milyon dolar arasında."

Aksaray'ın istikbali ve güzelliği için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Fabrikalarımız da 2 bin kişi istihdam edilecek. İnşaata yıl sonu itibarıyla başlayacağız. İnşaatın da bir an önce bitirilmesini istiyorlar. Sultanhanı OSB'nin toplam alanı 1 milyon metrekare. Bu arsanın üçte birini Eren Holding kapatmış oldu. Aksaray'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Üretmeye, Aksaray'ı tanıtmaya ve değerlerini yüceltmeye devam edeceğiz."

Aydoğdu ile Eren, arsa tahsis ön protokol sözleşmesini imzaladı.

Aksaray'da 2 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

- Vali Hamza Aydoğdu: - "Firmamıza 310 bin metrekarelik bir alanı tahsis ettik. 100 bin metrekarelik bir alan için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımın maliyeti 350-400 milyon dolar arasında"

Aksaray'da 2 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

Aksaray'da 2 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

Aksaray'da 2 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

Aksaray'da 2 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

Aksaray'da 2 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

Aksaray'da 2 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

Aksaray'da 2 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

Aksaray'da 2 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

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