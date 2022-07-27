YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

27.07.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 10 yaşındaki Ramazan Sarıkaya'yı ziyaret etti, doğum gününü kutladı.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı Serdar Öngün ile 10 yaşındaki Sarıkaya'yı ve ailesini yaşadıkları evlerinde ziyaret eden Vali Aydoğdu, bir süre sohbet de etti.

Vali Aydoğdu'nun "Ne kadar tatlı bir çocuksun" demesi üzerine, Sarıkaya, "Ben de seni çok sevdim. Ziyaretinizle beni çok mutlu ettiniz." karşılığını verdi.

10. yaşı için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Sarıkaya ile Vali Hamza Aydoğdu arasında geçen dilek tutma ve takım değiştirme diyaloğu evde bulunanları gülümsetti.

Pastasının üzerindeki mumları söndürerek doğum günü pastasını kesen Sarıkaya, tuttuğu dileği soran Vali Aydoğdu'ya, "Dilek söylenmez ki" diye cevap verdi.

Doğum günü pastasını kendi eliyle ikram eden Vali Aydoğdu, Sarıkaya'nın Beşiktaşlı olduğunun söylenmesi üzerine, "Sana küstüm. Ben Fenerliyim." dedi. "Bu olmadı ya." diyen Sarıkaya, Vali Aydoğdu'nun, "Seni Fenerbahçeli yapalım." teklifi üzerine duraksadı. Bunun üzerine "Sen Beşiktaşlı kal, ben Fenerbahçeli kalayım. Farklılıklar bizim güzelliğimiz olsun." diyen Vali Aydoğdu, koyu Beşiktaş taraftarı Sarıkaya'ya aynı renklere sahip Aksarayspor forması ile elektrikli bisiklet hediye etti.

Vali Aydoğdu, Sarıkaya'yı birlikte bindikleri 3 kişilik yeni bisikletiyle bir süre gezdirdi.

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aksaray Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:35
Öğle
12:55
İkindi
16:47
Akşam
20:06
Yatsı
21:39
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Avokadonun kararmasını bu yöntemle engelleyin

Avokadonun kararmasını bu yöntemle engelleyin

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.