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Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

13.07.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

Aksaray'da, bir evin balkonunda unutulan bilgisayar kasasına güvercinler yuva yaptı.

Aksaray Üniversitesi Arkeoloji Bölümü (ASÜ) öğrencisi Adem Özkan, Taşpazar Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katındaki evinin balkonunda unuttuğu bilgisayar kasasının içine bir çift güvercinin yuva yaptığını ve iki yavruları olduğunu gördü.

Davetsiz misafirlerini rahatsız etmemek için kasaya hiç dokunmayan Özkan, güvercin ve yavrularına su ve yem vererek büyümelerine destek oluyor.

Adem Özkan, AA muhabirine, üniversite eğitimi için Aksaray'a geldiğini ve 2 yıl önce evi tuttuğunu söyledi.

Evi temizlerken balkonda unuttuğu bilgisayar kasasına güvercinlerin yuva yaptığını gördüğünü ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Bilgisayar kasasını balkona bırakmıştım ve belli bir süre geçince unutmuşum. Aradan geçen zamanda aklıma geldi almak için balkona gittim. Güvercinlerin yuva yaptığını fark ettim. Ben de güvercinlerin yuvasını bozmamak için kasayı balkonda bıraktım. Şimdi yumurtadan yavrular çıktı. Ebeveynleri yavrularını gelip besliyor, ben de bazen yem ve su koyarak yavruların beslenmesine yardımcı oluyorum. Yavrular uçmaya hazır olduktan sonra yuva olarak kullandıkları kasayı temizleyip kullanmayı düşünüyorum."

Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

Aksaray'da evin balkonunda unutulan bilgisayar kasası güvercinlere yuva oldu

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray bilgisayar kasası yavru

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