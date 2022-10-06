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Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı

06.10.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı

Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar, çevredekilerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Sivas'tan aldığı 450 arı kovanını Aydın'a götüren Mehmet Çetin idaresindeki 52 ACE 310 plakalı tır, lastik tamiri için geldiği Atatürk Bulvarı'nda toptancı kamyonuyla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 2 arı kovanı kamyonun üzerine düştü.

Etrafa dağılan arılar, çevredeki esnafa zor anlar yaşattı.

Bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Kamyon sürücüsü Fatih Murat Gültegin, AA muhabirine, çarpışmanın etkisiyle kovanların kamyonun üzerine düştüğünü söyledi. Gültegin, "Çok sayıda arı beni soktu. Ben de başıma poşet bağlayarak önlem aldım." diye konuştu.

Esnaf Mustafa Arıkök de arı kovanı yüklü tırın toptancı kamyonuna çarpmasıyla bir anda her yerin arı olduğunu ifade etti.

Tır sürücüsünün gelip kovanları aldığını ancak arılardan mağdur olduklarını belirten Arıkök, "Arılardan kaçmak için baya uğraştık. Esnaf kapılarını kapattı. Sokağa giren insanları başka yöne çevirdik. Kovanlar gitti ancak arılar hala dükkanın kapısının önünde. Gitmelerini bekliyorum." dedi.

Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı

Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı

Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı

Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı

Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı

Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı

Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı

Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı

Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı

Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray Tır arı kovanı

Aksaray Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:37
Öğle
12:37
İkindi
15:53
Akşam
18:27
Yatsı
19:43
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