YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

16.07.2022 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Aşır Karaca (53) idaresindeki 44 ABD 263 plakalı otomobil ile Mehmet Porsuk (52) kontrolündeki 68 ABC 803 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Armutlu köyü girişinde kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, sürücü Porsuk ile kamyonetteki Şule Yıldız (28), Ahmet Kaygısız (69), Adem Yıldız (29), Mürüvvet Kaygısız (70) ve Sevim Yıldız (3) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karaca'nın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray ölü

Aksaray Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:26
Öğle
12:55
İkindi
16:48
Akşam
20:14
Yatsı
21:51
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.