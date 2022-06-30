Aksaray'da LGS'de tam puan alan öğrenci altınla ödüllendirildi

Aksaray'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan İbrahim Sesci, başarısının sırrını düzenli çalışmak olarak görüyor.

Piri Mehmet Paşa Ortaokulu öğrencisi Sesci, Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Toplantı Salonu'nda Vali Hamza Aydoğdu tarafından tam altın ve ipad ile ödüllendirdi.

Aydoğdu, Aksaray'da göreve geldikten sonra akademik başarıyla ilgili bir şube müdürü görevlendirdiklerini söyledi.

Okullara 70 binin üzerinde kitap dağıttıklarını, Valilik olarak 15'in üzerinde deneme sınavı yaptırdıklarını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Yavrularımızın durumlarını beraber takip ettik. Bunun sonucu olarak da Aksaray hak ettiği yerde yani zirvede. Öğrencimizi ve ailesini tebrik ediyorum. Aksaray üniversiteye yerleştirme de 39'uncu sıradan 6. sıraya çıktı. Bu gurur öğretmenlerimizin, okul müdürümüzün, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın ve ailemizin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aksaray zirvede olmaya devam edecek. Sanayisiyle, tarımıyla, sporuyla ve eğitimiyle atak içerisindeyiz. Zirveye çıkmak zor ancak burada kalmak daha zor. Gelecek yıllarda bu zirvedeki yerimizi korumak ve daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

LGS'deki soruların tamamını doğru yanıtlayarak, 500 tam puan alan Sesci ise başarısının, sistemli çalışmaya bağlı olduğunu söyledi.

Çok çalıştığını anlatan Sesci, "Okuldan gelip dinlendikten sonra ders çalışmaya başlıyordum. Biraz mola verip, ardından test çözüyordum. Anneme ve babama çok teşekkür ediyorum. Üzerimde çok emekleri var. Hedefim, inşallah uzay mühendisi olmak. Bu hedefim doğrultusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesinde okumak istiyorum." diye konuştu.

Anne Fatma Sesci de çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Baba Barış Sesci ise evladının iyi bir eğitim alması için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade etti.

Evladıyla gurur duyduğunu vurgulayan Sesci, yüzlerini güldüren evladına teşekkür etti.