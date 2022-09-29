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Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

29.09.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Aksaray'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Fatih D. (30) idaresindeki 06 CJB 05 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 15. kilometresinde Mithat A. yönetimindeki 07 GKE 78 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile yanındaki Serkan A'nın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

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trafik kazası Aksaray Otomobil Tır ölü

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