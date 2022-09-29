Aksaray'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Fatih D. (30) idaresindeki 06 CJB 05 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 15. kilometresinde Mithat A. yönetimindeki 07 GKE 78 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile yanındaki Serkan A'nın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz