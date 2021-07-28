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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

28.07.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Kerem Özbek (38) idaresindeki 01 AHT 106 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 45. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 22 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı yolculardan Ali Akıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir anda sarsıldıklarını ve otobüsün aniden devrildiğini söyledi.

Otobüs yana doğru kayınca devrileceğini anladıklarını belirten Akıncı, "Sol koltuktakiler sağ koltuktaki yolcuların üstüne düştü. Sonra kurtarma ekipleri geldi." dedi.

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
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