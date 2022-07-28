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Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

28.07.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alacahöyük köyündeki bir mandırada çıkan ve Hititlerden kalma Alacahöyük Ören Yeri'ne sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Hamza Çakal'a ait mandırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haydar Kaplan'a ait kullanılmayan ev ile müştemilatına sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle köydeki Alacahöyük Ören Yeri'ne sıçradı.

İhbar üzerine Alaca Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri köye gelerek yangına müdahale etti. Ekipler, alevlerin ören yerindeki tarihi kalıntılara ulaşmasını engellemek amacıyla yoğun çabayla yangına müdahale ediyor.

Alacahöyük Müzesi ve Ören Yeri personeli de çalışmalara destek veriyor.

Yangında şu ana kadar iki samanlık, iki depo, tandır ve boş ev kullanılamaz hale geldi.

Ören yerinde ise ot yangını sürüyor.

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki yangına müdahale ediliyor

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