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Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

03.08.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

İskelede demirli bulunan arkadaşının teknesine bakım yapmak için giden Ahmet Diremsiz (54), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Dengesini kaybederek denize düşen Diremsiz, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Diremsiz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

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Anahtar Kelimeler:
Alanya tekne

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