YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

03.07.2022 06:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uğur Hakan B. (22) yönetimindeki 07 AVM 206 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan sinyalizasyon direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan araçtaki G.Ç, Z.P. ve D.P. isimli kadınlar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Alanya kaza

Antalya Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:51
Sabah
05:35
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:27
Yatsı
22:04
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.