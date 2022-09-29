Antalya'nın Alanya ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Hacet Mahallesi’nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekibi, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Kedi, kontrollerinin ardından salıverildi.
Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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