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Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

29.09.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Hacet Mahallesi’nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekibi, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kedi, kontrollerinin ardından salıverildi.

Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Anahtar Kelimeler:
Alanya kedi İtfaiye kurtarma

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