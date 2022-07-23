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Alanya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

23.07.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Özbekistan uyruklu Z.T.A. (46) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi Cebeci Kavşağı'nda O.K. (41) idaresindeki 07 K 7467 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Savrulan otomobillerden biri yaya geçidinde duran N.C. (54) yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler O.K. ve N.C. ile araçlarda bulunan A.A. ve M.A.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Alanya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Alanya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Alanya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Alanya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Alanya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Alanya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Alanya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Alanya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Alanya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Alanya kaza

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