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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

05.10.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

ANTALYA(AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı düzenlenen ve "Beyaz Kelebek" adı verilen operasyonda "torbacı" olarak tabir edilen 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 85 gram eroin, 580 gram esrar, 220 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 263 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sev edildi.

Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin ise yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Alanya uyuşturucu jandarma operasyon

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