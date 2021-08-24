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Alanyaspor Leroy Fer'i kadrosuna kattı

24.08.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Trabzonspor'a gönderdiği orta saha oyuncusu Manolis Siopis'in yerini Leroy Fer ile doldurdu.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Trabzonspor'a transfer olan Manolis Siopis'in yerini doldurdu.

Alanyaspor, Feyenoord'da forma giyen 31 yaşındaki Leroy Fer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

LEROY FER KİMDİR?

5 Ocak 1990 doğumlu Leroy Fer, daha önce Feyenoord, Twente, Norwich, QPR ve Swansea formaları giydi. 2019 yılında Feyenoord'a yeniden dönen Leroy Fer, geçtiğimiz sezon 29 maçta görev yaptı.

Leroy Fer bu sezon ise Feyenoord'un oynadığı 7 resmi maçın 5'inde toplam 213 dakika görev yaptı.

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EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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transfer Alanyaspor
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