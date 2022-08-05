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Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

05.08.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Portekiz'den Sporting Lizbon takımının 24 yaşındaki ön liberosu Idrissa Doumbia'yı bir yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, son günlerde transferlerin hız kazandığını söyledi.

Dün Lusamba'yı kadrolarına kattıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bugün Sporting Lizbon'dan Doumbia'yı bir yıllığına kiraladık. Kendisi hazır bir oyuncu. Hem teknik ekibimizin hem de transfer komitemizin takip ettiği, istediği bir oyuncuydu. Camiamıza hayırlı olsun. Faydalı olacağına, takıma katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Her iki taraf için de hayırlı olsun." dedi.

Fildişi Sahilli futbolcu Idrissa Doumbia ise Alanya'da kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Doumbia, Spor Toto Süper Lig'de mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu belirterek "Daha önce burada oynayan Borja ile konuştum. Bana kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi. Alanyaspor'da olduğum için mutluyum. Çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı

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