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Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

08.09.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Khadim Rassoul'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, transferin bitimine son saatler kaldığını belirtti.

Savunma oyuncusu Rassoul'ü Eyüpspor'dan kiraladıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Zaten Süper Lig'de oynamış bir futbolcu. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya da teşekkür ediyorum. Rassoul'e de Alanyaspor'u tercih ettiği için teşekkür ediyorum. İnşallah kulübümüz için hayırlı uğurlu olur. Kendisinden beklentimiz fazla." dedi.

Senegalli defans oyuncusu Khadim Rassoul da Alanyaspor'a transferi nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Öncelikle sizlerin önünde başkanımızın bu sıcak karşılaması için teşekkür etmek istiyorum. Buradayım, mücadeleye hazırım. Alanyaspor'un başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Eyüpspor'dan Khadim Rassoul'ü bir yıllığına kiraladı

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