Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli takım, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman gerçekleştirdi.

Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

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