Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp yapan Aytemiz Alanyaspor, günü çift antrenmanla geçirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli takım, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Francesco Farioli gözetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet, pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı.
Turuncu-yeşilli ekip, akşam idmanında ise ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas ve taktik çalışması üzerinde durdu.
Akdeniz ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz