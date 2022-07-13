YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

13.07.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp yapan Aytemiz Alanyaspor, günü çift antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli takım, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Francesco Farioli gözetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet, pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Turuncu-yeşilli ekip, akşam idmanında ise ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas ve taktik çalışması üzerinde durdu.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor futbol

Antalya Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:41
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:25
Yatsı
21:59
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.