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Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı

05.07.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i transfer etti.

Alanyaspor, Fatih Karagümrük'te forma giyen 27 yaşındaki sol bek Jure Balkovec ve PTT 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Çelik için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Törende Balkovec ile 2+1 yıllık, Cem Çelik ile ise 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sol bek eksikliklerini Balkovec ile giderdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Kendisi zaten başarılı bir oyuncu. Herkesin bildiği bir oyuncu. Alanyaspor'u tercih ettiği için de kendisine teşekkür ediyoruz. Karagümrük'teki başarısını Alanyaspor'da da daha artarak devam ettireceğine inandığımız bir futbolcu. Hem camiamıza hem de oyuncumuza hayırlı olsun aramıza hoş geldi." dedi.

Cem Çelik'in de kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu belirten Çavuşoğlu, yetenekli oyuncuyu kadrolarına katmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Balkovec ise, kariyerinde yeni bir etaba geçtiğini, takım için elinden gelenin en iyisin yapacağını kaydetti.

Cem Çelik de, Alanyaspor camiasının bir ferdi olmanın verdiği mutluluğu ve gururu yaşadığını belirterek "Bu uzun yolda inşallah kendimi de ilk önce Alanyaspor camiasına kanıtlayarak Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı

Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı

Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı

Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı

Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı

Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı

Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı

Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Alanyaspor cem çelik

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